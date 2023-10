Marvel's Spider-Man 2: video confronta una caduta con e senza danni da impatto attivi

IGN USA ha pubblicato uno Shorts di YouTube nel quale mostra un confronto per una caduta di Spider-Man in Marvel's Spider-Man 2 con e senza i danni da caduta attivati. Come potete vedere qui sotto, l'impatto è alquanto brutale.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 include un'opzione per attivare i danni da caduta che impediscono all'Uomo-Ragno di cadere liberamente da qualsiasi altezza senza alcuna conseguenza. Di norma Spider-Man semplicemente atterrà in modo elegante senza subire danni, ma chi preferisce correre qualche rischio durante le manovre può aggiungere questa funzione.

Nei due precedenti giochi, Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales, non esistevano i danni da caduta, nemmeno opzionali, quindi si tratta di una novità di questo capitolo. Ovviamente i danni dipendono dalla effettiva distanza percorsa e IGN USA ha scelto un'altezza elevata per mostrare un impatto mortale.