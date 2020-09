Marvel's Spider-Man: Miles Morales da PS4 a PS5: ecco come effettuare l'upgrade

Come bisognerà procedere per effettuare l'upgrade di Marvel's Spider-Man: Miles Morales dalla versione PS4 alla versione PS5? Lo ha spiegato Insomniac Games su Twitter.

Parte della line-up di lancio first party di PS5, il gioco potrà essere aggiornato gratuitamente alla next-gen laddove lo si acquisti nell'edizione PlayStation 4, attraverso una procedura davvero semplice.

Nel caso della versione retail PS4, basterà infatti inserire il disco di Marvel's Spider-Man: Miles Morales nella propria PlayStation 5 per far partire il download automatico dell'upgrade.

Nel caso della versione digitale, sarà ancora più facile: si potrà scaricare nella nuova console Sony direttamente la versione aggiornata del titolo.

Come già riportato, Marvel's Spider-Man: Miles Morales girerà su PS5 in 4K e con ray tracing attivo, ma sarà anche possibile optare per una modalità a 60 fps rinunciando a qualche dettaglio.

