Marvel's Spider-Man per PC, la video analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha finalmente pubblicato la video analisi di Marvel's Spider-Man per PC, prendendosi qualche giorno in più del previsto rispetto all'embargo per le recensioni a causa dell'inusuale abbondanza di aggiornamenti che il gioco ha ricevuto praticamente a tempo scaduto.

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man per PC abbiamo citato "qualche problema con l'ottimizzazione" che Alex Battaglia non ha invece evidenziato, se non in alcuni frangenti, operando nella maggior parte dei casi a risoluzoni pari a 1080p e 1440p, e spingendosi a 4K solo con preset ottimizzati e una RTX 3090.

La cosa più interessante che emerge dall'analisi sono le impostazioni consigliate per ottenere un'esperienza visivamente del tutto simile a quella offerta da PS5, e che potete consultare qui sotto nello schema realizzato appunto da Battaglia.

Marvel's Spider-Man, le impostazioni PC consigliate da Alex Battaglia

Come saprete, il gioco ha ricevuto un ultimo aggiornamento sostanziale dopo la scadenza dell'embargo, aggiungendo nuove opzioni grafiche (in particolare per ray tracing e qualità dei capelli) e un piccolo boost prestazionale rispetto alla build che la stampa ha tenuto in considerazione ai fini della recensione.

Per questo motivo stiamo effettuando nuovi test e aggiorneremo l'articolo nelle prossime ore, così da offrire un'analisi tecnica corrispondente alla versione di Marvel's Spider-Man disponibile per gli utenti al day one.