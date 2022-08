Marvel's Spider-Man per PC è disponibile

La versione PC di Marvel's Spider-Man è finalmente disponibile nei negozi digitali. Potete quindi scaricarla e giocarci da Steam o dall'Epic Games Store, come precedentemente annunciato.

Chi ha prenotato il gioco riceverà come extra il costume Iron Spider, il costume Velocity, il costume Spider-Punk, il gadget Spider-Drone e 5 punti abilità, che non fanno mai male. Il prezzo di Marvel's Spider-Man è di 59,99€.

Marvel's Spider-Man, un'immagine di gioco

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Marvel's Spider-Man per PC in cui abbiamo scritto che è un action game spettacolare e coinvolgente, con un gameplay solido e divertente, per quanto derivativo. Particolarmente riuscito dal punto di vista grafico, nonostante la versione PC non riesca a esprimere tutto il suo potenziale, in attesa di aggiornamenti che la sistemino.

Per il resto vi ricordiamo che si tratta del port di un'esclusiva PlayStation già disponibile da tempo per PS4 e PS5. Lo sviluppo è stato condotto da Insomniac Games insieme a Nixxes, due studi first party di Sony. Il secondo è stato acquisito proprio per lavorare ai port PC dei titoli first party della multinazionale giapponese, che stanno diventando sempre più importanti nell'economia della compagnia per sfruttare le sue proprietà intellettuali.