Mass Effect: Legendary Edition, il multiplayer in arrivo, annunciato in estate?

Mass Effect: Legendary Edition potrebbe ricevere la modalità multiplayer tratta da quella originale di Mass Effect 3, aggiunta in seguito al lancio della collezione e presentata forse nel corso di questa estate, in base a quanto riferito da un noto insider.

L'informazione arriva da Nick "Shpeshal_Ed" Baker, conduttore del podcast di XboxEra e di altre pubblicazioni, il quale si è fatto conoscere di recente per diverse notizia fatte arrivare online attraverso fonti non meglio identificate, alcune delle quali verificatesi poi esatte, come l'uscita di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation Plus.



In questo caso, il personaggio in questione ha riferito di aver sentito dire che il multiplayer di Mass Effect 3 verrà introdotto in Mass Effect: Legendary Edition nel prossimo periodo, con un annuncio ufficiale previsto probabilmente durante l'EA Play di questa estate.

Non resta dunque che aspettare e vedere cosa succederà nel corso dell'EA Play 2021, che ricordiamo si terrà il 22 luglio 2021, dunque dopo l'E3 2021, con un evento interamente dedicato al mondo di Electronic Arts. Lo scorso febbraio, BioWare aveva spiegato il perché dell'assenza del multiplayer dalla raccolta, semplicemente perché sarebbe stato troppo complesso riuscire a far funzionare nuovamente il sistema online dopo tutti gli anni passati.

Tuttavia, potrebbero aver deciso invece di dedicarsi a un suo recupero in un secondo momento, con l'uscita dunque del comparto multiplayer dopo il lancio della raccolta in remaster, staremo a vedere.