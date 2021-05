Un nuovo gioco di Tony Hawk è in arrivo, dice il batterista dei CKY

Tony Hawk potrebbe avere un nuovo videogioco in arrivo attualmente in sviluppo, è emerso da parte del batterista dei CKY nel corso del podcast Behind Closed Doors, e nonostante la fonte sia inusuale potrebbe essere veritiera.

Si tratterebbe di una strana tradizione per questa serie: anche l'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 venne infatti anticipata da alcuni leak fatti trapelare per sbaglio da vari musicisti, le cui opere sarebbero andate a far parte della colonna sonora del gioco.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 ha ottenuto ottime risposte e un altro capitolo potrebbe essere in progetto

Per questo motivo, ci troviamo a prendere in considerazione anche questa sparata di Jess Margera: durante il podcast, il conduttore chiede al batterista se fanno parte della colonna sonora del "nuovo Tony Hawk che è in arrivo". Il musicista spiega poi che non si sta riferendo a Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2.

La questione resta piuttosto misteriosa, ma in effetti la canzone 96 Quite Bitter Beings dei CJY compariva nella colonna sonora di Tony Hawk's Pro Skater 3. C'è dunque un remaster anche del terzo capitolo in arrivo, o si tratta comunque di un gioco completamente nuovo? Difficile capirlo e ulteriore mistero è aggiunto anche dalla particolare situazione di Vicarious Visions: nonostante gli ottimi risultati raggiunti con Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, infatti, il team è stato di fatto assorbito completamente da Blizzard e sta lavorando a Diablo 2: Resurrected, dunque non sappiamo chi possa essere impegnato su un nuovo Tony Hawk, sempre che esista veramente.