Masters of the Universe: Revelation, il nuovo trailer vede He-Man contro Teela

Masters of the Universe: Revelation si mostra con un nuovo trailer in cui He-Man affronta Teela. Che sarà successo al protagonista della serie? Ma soprattutto: sarà ancora lui il vero protagonista?

Dubbi che ci accompagneranno da qui all'uscita di Masters of the Universe: Revelation su Netflix, fissata al 23 luglio: una data che i nostalgici del cartone animato degli anni '80 attendono con trepidazione.

Certo, questo nuovo video include delle scene che hanno lasciato i fan un po' perplessi, specie se confrontato il precedente trailer che enfatizzava la presenza di He-Man e l'inevitabile scontro con Skeletor.

La serie scritta da Kevin Smith potrebbe insomma prendere una piega diversa, anche se di una cosa possiamo star certi: il materiale originale verrà trattato con grande rispetto, gli autori non proveranno a sminuirlo in alcun modo.