MCU, James Gunn conferma: le serie precedenti WandaVision non sono canoniche

Il regista James Gunn ha confermato su Twitter che le serie televisive precedenti WandaVision non sono canoniche rispetto al Marvel Cinematic Universe.

Terminate le riprese di The Suicide Squad, Gunn ha avuto un confronto con alcuni utenti sui social in relazione all'ingresso di John Glover nell'MCU, visto che l'attore ha interpretato un ruolo nella serie Agent Carter.

Il regista ha quindi specificato che tutti gli show precedenti WandaVision non vengono considerati come parte del Marvel Cinematic Universe, concetto espresso più dettagliatamente in un'altra risposta.

"Non c'è mai stata alcuna coordinazione fra le serie televisive precedenti (vedi i vari Daredevil, Jessica Jones e lo stesso Agents of Shield, NdR) e l'universo cinematografico Marvel, come invece accade oggi che tutti gli show sono sotto la supervisione dei Marvel Studios", ha scritto Gunn.

Ciò significa ovviamente che non ci sarà alcun problema nell'ingaggiare attori che abbiano avuto un ruolo nei primi progetti televisivi legati ai personaggi della Casa delle Idee. Del resto l'esempio di Chris Evans, prima Johnny Storm e poi Steve Rogers, è ancora ben impresso nella mente dei fan.