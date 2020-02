MediaWorld, Innamorati della tecnologia! Tutte le offerte per San Valentino

Per festeggiare un San Valentino tecnologico, MediaWorld ha varato tutta una nuova serie di offerte chiamate "Innamorati della tecnologia!" che riguardano una vasta selezione di prodotti tecnologici.



I prodotti in offerta spaziano molto. Si va dal monitor LED MSI Optix AG32CQ da 31,5'', risoluzione QHD 2560x1440 pixel, luminosità a 250 cd/m² e tempo di risposta pari a 1 ms a 399 euro, al Google Nest Mini (il Google Mini di seconda generazione) a 39,99 euro. Ci sono pure monopattini, come il GO-SMART Monopattino 10'' Eco a 299 euro.



Presso i negozi e online gli amanti della musica potranno trovare le ottime cuffie true wireless Sony WF-1000XM3 a 249,99 euro o le Bose 700 White a 329,99 euro. Ci saranno, però, anche televisori come il Samsung QE43LS03RAUXZT (43'', 4K) a 699 euro o il Sony KD55XG7077 (55'', 4K, 400 Hz) a 529 euro.



Per i telefoni segnaliamo l'Apple iPhone Xr 64 Red a 679 euro o il Huawei P30 128 GB Aurora a 479 euro. Poi, però, ci sono aspirapolvere, macchine del caffè, asciugacapelli e tanto altro per trovare un regalo tecnologico al proprio partner o per risparmiare qualche euro e sostituire un elettrodomestico rotto o vetusto.



