PS Plus febbraio 2020, un buono sconto GameStop in regalo oltre ai giochi gratuiti

Il PS Plus di febbraio 2020 regala a tutti i suoi abbonati anche un buono sconto da utilizzare all'interno della catena di negozi GameStop Zing.



Questa offerta va aggiungersi a quella classica che vi dà la possibilità di scaricare dei giochi gratis. A febbraio, infatti, sono stati "regalati" agli utenti PlayStation Plus BioShock, The Sims 4 e Firewall Zero Hour.



Collegandosi alla pagina relativa ai PlayStation Rewards sarà possibile riscattare un buono sconto da 10 euro da utilizzare all'interno della catena GameStop Zing. Il codice è valido sia nei negozi fisici che sul portale online, ma per essere utilizzato vanno osservate queste limitazioni: non si può utilizzare sui prodotti Minecraft, sui beni digitali e su di una serie di articoli come fumetti e libri. Infine per poter utilizzare il buono è necessario spendere almeno 60 euro.



Ottenere il buono è semplice: occorre andare sul sito ufficiale della promozione, accedere con il vostro account PlayStation Network e cliccare sul tasto azzurro "Scarica" in fondo alla pagina. Poi basterà mostrare il PDF al negozio GameStop Zing selezionato (o inserirlo sul sito) e il gioco è fatto. A differenza dei buoni FlixBus, Prink, Best Western e Solobeifumetti, quello GameStop potrà essere riscattato fino al prossimo 20 febbraio 2020. Una volta ottenuto avrete tempo fino al 15 marzo 2020 per utilizzarlo.