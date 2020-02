Dragon Ball Super, Bulma diventa un Saiyan in questo cosplay

Meglio non far arrabbiare i Saiyan: sono una delle razze guerriere più fiere e potenti dell'universo. In Dragon Ball Super i Saiyan principali sono quelli che ben conosciamo: Goku, Vegeta e i figli di questi ultimi. Ma se Bulma diventasse a sua volta un Saiyan?

Questa è la domanda che si è posta anche la cosplayer nadyasonika, che ha realizzato un cosplay a tema Bulma Saiyan: fondamentalmente ha dotato la figlia del presidente di Capsule Corporation di una classica divisa blu (serie Dragon Ball Z e Dragon Ball Super), nonché di uno scooter per calcolare la potenza nemica. La maggior parte degli oggetti del costume è stata realizzata a mano, probabilmente il dettaglio che convince meno è la parrucca. Non è la cosa più particolare che abbiamo visto sull'opera di Akira Toriyama in questi giorni: dobbiamo ricordarvi lo Junior Lanterna Verde della fanart?

Il cosplay, comunque, ha ricevuto un'accoglienza notevole su Instagram, con oltre 12.000 like. Eccovi l'immagine di nadyasonika e della sua Bulma Saiyan.