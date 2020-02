Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 8/2/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con uno smartphone economico ma discretamente equipaggiato in relazione al prezzo, continuano con una doppietta di televisori 4K TCL con profondità di colore 10-bit e si chiudono con la fotocamera a stampa istantanea Kodak Mini Shot, come altre macchine dello stesso tipo disponibile in diversi colori spesso appariscenti.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni per celebrare Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.