Mercedes: arrivano delle nuove microtransazioni per le sue auto, legate a funzioni già installate

Cosa si può sbagliare guardando all'industria dei videogiochi? Adattare le microtransazioni in altri ambiti, tipo le auto del marchio Mercedes Benz, che avranno delle funzioni legate ad abbonamenti e acquisti in gioco, pardon, in auto.

A far discutere sono in particolare alcune funzioni messe dietro pagamento, che sono legate alle prestazioni dell'auto, come un aumento dell'accelerazione del 20-24%, che equivale a 0,8 secondi in meno per accelerare da 0 a 60 mph. Tanta meraviglia costa la bellezza di 1200 dollari l'anno e sarà disponibile per le Mercedes-EQ.

Secondo alcuni la parte peggiore delle microtransazioni di Mercedes è che non ci sono oggetti fisici collegati all'aumento di prestazioni, il che significa che le funzioni a pagamento sono già installate nelle auto, ma sono semplicemente inibite per far pagare gli utenti.

Negli ultimi anni la tendenza ad aggiungere delle microtransazioni alle auto è cresciuta enormemente. Già BMW è stata ferocemente criticata per qualcosa del genere e ora tocca a Mercedes sfidare il pubblico. Insomma, la ricerca di soldi tramite acquisti aggiuntivi, con cui il settore auto spera di tamponare le perdite degli ultimi anni, per adesso non è stata accolta benissimo, almeno dall'opinione pubblica. Vedremo come si evolverà questa situazione e se le auto in vendita emuleranno i vari Gran Turismo 7 o Forza Horizon 5.