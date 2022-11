Alexa, Amazon licenzia migliaia di dipendenti, perché il business degli assistenti vocali non funziona

Il business degli assistenti vocali sta attraversando una grossa crisi, tanto che Amazon ha deciso di licenziare migliaia di dipendenti legati allo sviluppo di Alexa, che non ha preso piede come pensava la compagnia.

I licenziamenti fanno parte di una più ampia iniziativa mirata alla ristrutturazione del settore, che sarà completamente ripensato.

In totale Amazon ha annunciato che licenzierà 10.000 persone, molte delle quali impiegate nello sviluppo dei sistemi elettronici come Echo e altri in cui è installata Alexa. Qual è il motivo dei tagli ad Alexa? L'uso dell'assistente vocale è sostanzialmente crollato, come riportato dalla compagnia, tanto da aver prodotto la maggior parte delle perdite della divisione "Worldwide Digital", quella di Alexa e di Amazon Prime Video.

Ma qual è il problema di fondo? Paradossalmente gli apparecchi con installata Alexa sono molto venduti, visto che stanno spesso nella vetrina di Amazon, ma non producono ricavi, perché vengono venduti in perdita. Amazon avrebbe desiderato ricavare da alcune funzioni avanzate dell'assistente vocale, ma gli utenti hanno semplicemente scelto di non usarle, probabilmente per via di una certa diffidenza o, più semplicemente, perché rendono complicate delle operazioni che sono molto semplici da svolgere usando un telefono o un altro sistema, come ordinare una pizza. Quindi i dispositivi con Alexa sono diventati un modo per ascoltare musica o conoscere le previsioni metereologiche, ossia sono sfruttati per le funzioni più basilari, che non producono ricavi significativi.

Quindi l'idea di Bezos, il patron di Amazon, di installare una specie di computer di bordo dell'Enterprise in ogni casa sembra a rischio di naufragio.