Hogwarts Legacy sarà al CCXP il 3 dicembre, con contenuti esclusivi

Hogwarts Legacy sarà al CCXP, il Comic-Con brasiliano, il prossimo 3 dicembre, e pare che la presentazione all'evento includerà contenuti esclusivi, dunque elementi del gioco che finora non sono stati ancora mostrati.

A solo un paio di settimane dalle novità del Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy, pare dunque che l'atteso tie-in sviluppato da Avalanche Software abbia ancora parecchie carte da giocare, e in effetti sono molti gli aspetti dell'esperienza che gli autori non hanno ancora rivelato.

Al momento non è dato sapere se la partecipazione del titolo al CCXP potrà essere seguita in streaming, ma le informazioni arriveranno immancabilmente anche qui. Peraltro pochi giorni dopo sarà la volta dei The Game Awards 2022: vedremo Hogwarts Legacy anche lì?

In uscita il 10 febbraio 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e successivamente su Nintendo Switch, Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800, dunque parecchio tempo prima rispetto agli eventi della saga di Harry Potter, e ci mette al comando di uno studente della scuola di magia del quinto anno.

Dopo aver creato il nostro personaggio e scelto la casa di cui far parte fra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, dovremo portare avanti i nostri studi e al contempo completare missioni che ci vedranno entrare in contatto anche con gli aspetti più oscuri e inquietanti del Wizarding World.