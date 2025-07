Meta contro gli abusi online: nuove misure per i “kidfluencer” su Instagram

Meta ha annunciato nuove misure di sicurezza su Instagram per proteggere gli account che mostrano principalmente bambini, in particolare quelli gestiti da adulti. Questi profili, come quelli di genitori, talent manager o "family vloggers" che condividono contenuti legati ai propri figli o ai cosiddetti "kidfluencer", saranno automaticamente inseriti nelle impostazioni di messaggistica più restrittive.

Inoltre, verrà attivata la funzione "Parole Nascoste" per filtrare commenti offensivi. Secondo Meta, sebbene la maggior parte di questi account venga utilizzata in modo legittimo, esiste il rischio che persone malintenzionate li sfruttino per lasciare commenti sessualizzati o inviare richieste inappropriate in DM.