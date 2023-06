Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: prenotazione Amazon per PS5, Xbox e Switch disponibile

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di una copia PS5, Xbox Series X o Nintendo Switch di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Il prezzo è 59.99€ e la data di uscita è il 24 ottobre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che si pagherà sarà pari alla cifra più bassa apparsa sulla piattaforma tra il momento del preordine e il momento della spedizione. Non dovrete seguire l'andamento dei prezzi e non sarà necessario rifare l'ordine nel caso nel quale venga applicato uno sconto. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata senza costi in qualsiasi momento prima della spedizione. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 include:

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Incluso VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake's Revenge

A questi si sommano anche Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel (sono due video), la colonna sonora e inoltre i seguenti libri digitali: