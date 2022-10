Metal Gear Solid: Oscar Isaac parla del film, confermando che è ancora a bordo

Oscar Isaac, attore famoso negli ultimi anni per pellicole come Dune, Star Wars e la serie Moon Knight, ha detto la propria sul film di Metal Gear Solid di cui farà parte, affermando di volerlo ancora realizzare.

"Vogliamo che si realizzi", ha dichiarato Isaac a ComicBook.com. "Siate eccitati. Qual è la sceneggiatura? Qual è la storia? [...] Ma speriamo che si realizzi perché c'è così tanto potenziale per questo. È un gioco incredibile. È il mio preferito".

L'anno scorso, Deadline ha riportato che il progetto, che è stato in varie fasi di sviluppo per alcuni anni, stava finalmente passando alla nuova fase con Isaac come protagonista. La pellicola sarà diretta da Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Il franchise di Metal Gear è stato creato da Hideo Kojima negli anni Ottanta. Kojima ha lavorato alla serie fino a Metal Gear Solid 5 nel 2015, che ha segnato la fine del suo rapporto con Konami, ovvero l'editore e detentore della proprietà intellettuale del franchise.

L'anno scorso VGC ha svelato che Konami aveva in programma di rilanciare il franchise, insieme ad altre IP come Silent Hill e Castlevania. Sebbene il futuro di Metal Gear Solid e Castlevania sia ancora un mistero, Konami ha svelato molteplici nuovi giochi di Silent Hill questa settimana.