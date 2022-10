Resident Evil 1 Remake: demo fan-made disponibile per il gioco in Unity Engine

Briins Croft e il suo team hanno ultimato i lavori su una demo di un remake fan made di Resident Evil 1, realizzato in Unity Engine. Potete vedere un video qui sopra.

A questo link è disponibile la demo gratuita, ovviamente giocabile unicamente tramite computer. In questo remake di Resident Evil 1 i giocatori possono gestire il proprio inventario, trovare coltelli per difendersi, scappare dagli zombi e ovviamente usare le armi da fuoco. Inoltre, il giocatore disporrà di una torcia elettrica illimitata. Non manca inoltre un sistema di schivate e varie armi tra le quali scegliere.

Si tratta di un lavoro di buona qualità considerando che non è realizzato a scopo di lucro ma è unicamente un progetto fan made. Lo stesso team è anche al lavoro su un remake di Resident Evil Code Veronica e una versione "96" del primo Resident Evil, ovvero con grafica poligonale vecchio stile. Non si sa però quanto tali progetti saranno giocabili.

Non sappiamo se il progetto sarà bloccato da Capcom ora che è disponibile in formato giocabile, ma speriamo che ciò non avvenga. Dei remake del primo Resident Evil e Code Veronica non sono nei piani di Capcom, ricordiamo.

A marzo 2023 potremo però giocare a Resident Evil 4 Remake, che abbiamo recentemente visto in un nuovo trailer gameplay.