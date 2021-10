Metroid Dread, Kraid: scoperto un metodo segreto per sconfiggerlo, ecco il video

Metroid Dread vanta una serie di splendidi boss fight, e a quanto pare esistono modalità alternative per portarli a termine. È il caso di Kraid, che può essere sconfitto seguendo un metodo segreto scoperto da alcuni giocatori.

Come abbiamo scritto nella recensione di Metroid Dread, il nuovo episodio della serie Nintendo nasconde dei segreti in termini di design, ed esiste la possibilità che anche questo "trucco" rientri fra le cose immaginate dagli sviluppatori.

In questo caso il boss fight con Kraid è stato disegnato formalmente per avvenire prima che Samus entri in possesso delle bombe che è possibile rilasciare in modalità morfosfera. Cosa succede però se si arriva allo scontro con le bombe disponibili?

Come illustrato nel video di GameXplain, la protagonista di Metroid Dread può procurarsi le bombe in anticipo sfruttando un passaggio improvvisato e utilizzarle per sconfiggere Kraid nel giro di pochi secondi.

A vedere il risultato, sembra effettivamente che il devastante attacco esplosivo ai danni del boss fosse in qualche modo previsto e voluto. Sarà questa la verità? E quali altri segreti nasconde Metroid Dread? Lo scopriremo senz'altro nelle prossime settimane.