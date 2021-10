Genshin Impact: server offline stanotte per l'Update 2.2, Primogem gratis per tutti

Tra poche ore i server di Genshin Impact saranno offline per via della manutenzione programmata che anticiperà l'uscita dell'atteso Update 2.2. Questo significa che non potrete giocare per alcune ore al titolo di miHoYo, anche se l'orario è piuttosto favorevole per i giocatori italiani, ma anche che è in arrivo come al solito un nuovo bonus di Primogem gratis per tutti.

Stando alle informazioni riportate da miHoYo, la manutenzione avrà inizio stanotte allo scoccare della mezzanotte (le 00:00 di mercoledì 13 ottobre), per tutte le piattaforme. I lavori sui server si dovrebbero concludere dopo 5 ore, quindi, salvo imprevisti, si potrà tornare a giocare a partire dalle 05:00, non prima ovviamente di aver scaricato e installato l'update 2.2. Come accennato in apertura si tratta tutto sommato di un orario abbastanza favorevole per i giocatori europei, ad eccezione di quelli a cui piace fare le ore piccole.

Genshin Impact, l'artwork dell'update 2.2

Come al solito per ricompensare la vostra pazienza, miHoYo ha confermato che tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno l'Adventure Rank 5 riceveranno 300 Primogem gratis (60 per ogni ora di manutenzione prevista, se i lavori dovessero durare meno la ricompensa non cambierà). Il bonus sarà disponibile entro 5 ore dal termine dei lavori sul server e potrà essere riscattato dalla posta di Paimon entro 30 giorni.

L'update 2.2 di Genshin Impact porta con sé tante novità. Tra quelle di maggior spicco troviamo senza dubbio l'arrivo di Thoma come personaggio giocabile, i rerun dei banner di Hu Tao e Childe, una nuova isola di Inazuma e nemici. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia dedicata sui nuovi contenuti dell'Update 2.2 di Genshin Impact. Ovviamente non mancheranno eventi inediti, tra cui uno che permetterà di ottenere gratis Xinyan.