Microsoft, acquisizione di IO Interactive in vista? Parla l'insider Klobrille

La prossima acquisizione effettuata da Microsoft sarà quella di IO Interactive? Dopo i recenti sviluppi si tratta di una possibilità che molti vedono come concreta, e l'insider Klobrille è stato interpellato al riguardo.

Ieri è infatti arrivato l'annuncio di Hitman Trilogy, disponibile su Xbox Game Pass al lancio, ed è stato naturale pensare a un avvicinamento fra la casa di Redmond e il team di sviluppo della celebre serie action stealth. Ebbene, come stanno le cose?

"Ci sono alcuni segni davvero chiari di un buon rapporto fra le due parti, che potrebbe diventare ancora più forte con Project Dragon", ha scritto Klobrille. "Jez (Corden, NdR) non sta confermando nulla, dice solo ciò che molti di noi pensano già; ma che questa situazione porti o meno a un'effettiva acquisizione non lo sa nessuno.

"Sto considerando solo le questione di breve termine: non guadagni nulla se i prodotti che questo team crea sono già legati al tuo abbonamento", ha aggiunto l'insider, riferendosi appunto agli episodi della serie Hitman.

"Se la vediamo più come una manovra difensiva per assicurarsi contenuti che vadano ben al di là dei contratti in essere, allora un'acquisizione avrebbe ovviamente senso." Staremo a vedere.