Microsoft e Activision: l'acquisizione passa dal 50% al 70% di probabilità di successo, per Citi

Salgono le quotazioni sulla conclusione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dopo i recenti aggiornamenti anche da parte della CMA e per Citi ora l'operazione passa dal 50% al 70% di possibilità che possa concludersi con successo.

La divisione di analisi di Citigroup ha recentemente pubblicato un resoconto in cui ha innalzato le possibilità di conclusione con successo dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dal 50% al 70%, citando ovviamente il nuovo documento da parte della CMA britannica, secondo il quale l'operazione non riduce la competitività e facendo dunque propendere anche l'ostico antitrust inglese per l'approvazione.

Di conseguenza, Citi ha anche incrementato il target di prezzo per le azioni a 91 dollari rispetto agli 88$ precedenti, riflettendo in questo modo la maggiore possibilità che l'acquisizione possa concludersi, con la quale le azioni assumerebbero il valore di 95$ nel momento dell'operazione.

Si tratta ancora di vedere come risponderanno gli altri organi antitrust, considerando che la Commissione Europea ha ulteriormente rinviato la sua risposta definitiva e l'FTC ha ancora la causa in corso presso il tribunale amministrativo, ma almeno per quanto riguarda l'UE la situazione sembrerebbe mettersi in positivo.

Secondo quanto riferito da Citi, se uno degli antitrust dovesse bloccare l'acquisizione l'effetto potrebbe essere un calo immediato nel valore delle azioni a 68 dollari, secondo le previsioni, ma a cui dovrebbe comunque seguire un successivo riassestamento.