Microsoft: il presidente Brad Smith ora dice che la CMA è stata 'equa' nel caso Activision Blizzard

Durante un'intervista con il programma radiofonico Radio 4 Today della BBC, Brad Smith, il presidente di Microsoft, ha dichiarato che la CMA, l'organo di antitrust del Regno Unito, è stata "dura" ma "equa" nel suo operato in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.

Parole sicuramente più gentili rispetto alla linea dura assunta da Microsoft dopo la prima bocciatura sull'acquisizione di Activision Blizzard ricevuta lo scorso aprile, quando Smith aveva criticato pubblicamente l'operato della CMA e dichiarato che la fiducia della compagnia nel mercato inglese è stata "gravemente scossa". Aveva anche aggiunto che "l'Unione Europea è un luogo più attraente per avviare un'attività" rispetto al Regno Unito, cosa che molti hanno interpretato come una sorta di minaccia velata.

Come sappiamo alla fine Microsoft e l'antitrust inglese hanno raggiunto un accordo, con la prima che ha modificato i termini dell'acquisizione di Activision Blizzard, vendendo i diritti di streaming cloud dei giochi della compagnia di Santa Clara a Ubisoft.

Durante la sua intervista, Smith ha ammesso che avrebbe potuto scegliere "parole leggermente differenti" per manifestare le sue preoccupazioni sull'operato della CMA.

"Ho imparato molto dal punto di vista personale", ha detto Smith alla BBC. "Non farei necessariamente un passo indietro rispetto a tutte le preoccupazioni che ho sollevato lo scorso aprile, ma sceglierei parole leggermente diverse per esprimere il mio punto di vista.

"La CMA si è attenuta a uno stardard severo e lo rispetto. A mio avviso è stata dura ed equa", ha aggiunto Smith. "Ha spinto Microsoft a modificare l'acquisizione che avevamo proposto per Activision Blizzard, per scorporare alcuni diritti di cui la CMA era preoccupata per quanto riguarda il cloud gaming".