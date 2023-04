Microsoft si prepara a chiudere l'acquisizione di Activision nonostante la FTC, per il New York Post

Microsoft si sta preparando a chiudere l'acquisizione di Activision a prescindere dalla FTC: lo sostengono alcune fonti del New York Post, che riferiscono di come la casa di Redmond sia intenzionata a finalizzare l'operazione laddove dovesse arrivare il via libera dalla CMA e dalla Commissione Europea.

A quanto pare c'è ottimismo in merito alle decisioni in arrivo dagli antitrust inglese ed europeo, come dimostrano anche le previsioni degli analisti di Wedbush: merito del lavoro effettuato con le due commissioni e delle concessioni accordate dall'azienda.

E la FTC? Sembra che Microsoft voglia andare avanti a dispetto della causa legale, anzi "fargli ingoiare l'acquisizione", come avrebbe detto una fonte vicina alla situazione. Questo perché il giudice della commissione non ha il potere di emanare un'ingiunzione che possa bloccare questo tipo di transazione.

"La CMA è stata il regolatore più duro nel corso degli ultimi anni per quanto concerne le operazioni legate al mercato della tecnologia", ha detto la fonte del New York Post, lasciando intendere che una volta convinta quella commissione tutto il resto sarà semplice.

"Per legge, la FTC ha bisogno di sollevare questioni di una certa rilevanza per ottenere un'ingiunzione, ma il giudice dovrà valutarle", ha spiegato la fonte. "Se Microsoft chiude un accordo con gli inglesi e l'Unione Europea, allora si può dire che le perplessità sul piano competitivo siano state risolte, e se sei un giudice non è una cosa che va a favore della FTC."