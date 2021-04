Microsoft spegne Cortana su iOS e Android, sopravvivrà solo su Windows con un focus sulle imprese

Nella giornata di oggi Microsoft ha deciso di spegnere definitivamente Cortana su iOS e Android. L'assistente digitale ispirato all'I.A. che ha accompagnato Master Chief in innumerevoli avventure, non ha retto la concorrenza di Alexa e dell'assistente Google. Nelle intenzioni del colosso di Redmond Cortana sopravvivrà solo su Windows 10, ma avrà un focus sulle imprese e la produttività.

Nel piani iniziali di Microsoft, però, Cortana avrebbe dovuto essere in tutto e per tutto una concorrente di Alexa, dell'assistente di Google e di Siri. Microsoft aveva pensato di inserire Cortana all'interno di auricolati, PC Surface e persino frigoriferi e termostati, ma solo poche di queste cose hanno visto effettivamente la luce e anche queste sono state dismesse negli ultimi mesi.

La sua diffusione, infatti, è stata estremamente limitata, nonostante sia incorporata all'interno di ogni copia di Windows 10. Già un paio di anni fa, infatti, il CEO di Microsoft Satya Nadella aveva ammesso di non essere più in grado di competere con i concorrenti di Amazon e Google e aveva deciso di ripensare il futuro di Cortana.

Il 31 marzo 2021, quindi, Microsoft ha deciso di spegnere definitivamente l'app per iOS e Android, dopo circa 5 anni di attività. Per Cortana, però, non sarà la fine. Questa intelligenza artificiale sopravvivrà sui PC Windows 10, trasformandosi in un'assistente digitale, ovvero uno strumento che dovrebbe aiutare e semplificare la produttività nella vita lavorativa di tutti i giorni.