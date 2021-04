PlayStation Store: Sony non aveva avvisato gli sviluppatori PS Vita della chiusura

La chiusura del PlayStation Store su PSP, PlayStation 3 e PS Vita ha avuto più strascichi di quanto ci si potesse aspettare. Innanzitutto ha sollevato dei legittimi dubbi sulla longevità delle nostre licenze digitali e inoltre sembra aver creato qualche problema su chi stava ancora lavorando su queste piattaforme. La scena indie di PlayStation Vita, per esempio è più vitale di quanto ci si potrebbe aspettare. Sono, infatti, molti i team ancora al lavoro su alcune piccole produzioni indipendenti che, a quanto pare, non sono stati avvisati direttamente da Sony dell'intenzione di chiudere il negozio digitale, costringendoli a delle maratone impreviste pur di pubblicare i loro giochi per tempo. Solamente quando hanno saputo della notizia in via ufficiale da altre fonti.

C'è addirittura chi, come lo studio Lillymo Games, aveva appena comprato un nuovo kit di sviluppo per la console portatile. Il tutto, ovviamente a suo dire, senza che Sony lo abbia avvisato dell'intenzione di chiudere di lì a poco il negozio di PS Vita. Adesso, con un'uscita prevista per il Q4 del 2021, Lillymo Games non pensa di poter fare in tempo a pubblicare il gioco anche se per sole poche settimane.