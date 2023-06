Microsoft voleva acquisire Square Enix nel 2019, spunta il piano strategico di Xbox

Tra i documenti emersi dal processo tra FTC e Microsoft c'è anche il piano strategico per l'approvazione del progetto di acquisizione di Square Enix da parte di Microsoft, un elemento rimasto segreto all'interno della compagnia ma che è stato desecretato, almeno parzialmente, in occasione della causa legale.

Come riferito dal giornalista Stephen Totilo, non è chiaro a che livello sia arrivato il progetto o se ci siano state delle effettive trattative con Square Enix, ma l'intenzione di acquisirla da parte di Microsoft risale al 2019, quando il publisher nipponico aveva ancora le divisioni occidentali con Crystal Dynamics ed Eidos, successivamente vendute a Embracer Group.



In ogni caso, il piano aveva comunque raggiunto un livello di discussione interna importante, con feedback forniti da Phil Spencer nei confronti della proposta di acquisizione. In base a quanto emerso dai documenti, Microsoft aveva anche discusso della strategia di distribuzione dei giochi.

I titoli già in uscita o annunciati e in sviluppo da parte di Square Enix sarebbero dovuti uscire sulle piattaforma già riferite in maniera tradizionale, ma i giochi successivi sarebbero usciti al day one su Game Pass. Sembra che la fase di pianificazione avesse esplorato anche la possibilità di rendere i giochi Square Enix esclusive Xbox, valutando però le possibili perdite in termini di vendite che sarebbero emerse da tale iniziativa.

D'altronde, dal processo stanno emergendo numerosi retroscena sulla potenziale espansione di Microsoft Xbox, come abbiamo visto con la lista degli oltre 100 team e publisher presi in considerazione per l'acquisizione da parte della compagnia.