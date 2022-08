Midnight Fight Express: uno dei livelli di gioco satireggia gli studi tripla A

Giocando a Midnight Fight Express si finisce per incappare in un livello davvero particolare, pensato evidentemente per satireggiare il funzionamento degli studi di sviluppo tripla A e le storture che si portano dietro.

Durante la sua crociata contro la criminalità cittadina, il protagonista del gioco, Babyface, cerca di riposarsi dentro la sede di una grossa software house, trovandola però nel pieno di alcuni strani festeggiamenti. Gli sviluppatori stanno combattendo a cuscinate tra di loro, obbligati dalla dirigenza, per festeggiare la pubblicazione del loro ultimo videogioco. Naturalmente finiscono per coinvolgere anche il giocatore.

Cuscinata dopo cuscinata si arriva al secondo piano dell'edificio, dove uno dei dirigenti fa i complimenti a tutti per il lancio avvenuto in tempi record e avvisa che dal giorno successivo dovranno sviluppare un gioco grosso il doppio, ma nella metà del tempo, perché così vuole il nuovo finanziatore. Ovviamente vengono tirate in mezzo temi come il crunch e la cultura lavorativa, molto sentiti di questi tempi.

Arrivato al terzo piano dell'edificio, Babyface assiste a una strana riunione. Il finanziatore del prossimo gioco ha deciso che nello studio si coltiverà della droga, quindi i dirigenti stanno cercando un modo per far collimare le due cose, creando un gioco che giustifichi l'attività illecita. In questo caso il riferimento potrebbe essere a tutti quegli sviluppatori che stanno realizzando giochi con NFT e pratiche play-to-earn, o con semplici microtransazioni invasive, che cercano giustificazioni assurde per nascondere in realtà quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia la loro natura rapace. Vediamo il video del livello:

Per il resto vi ricordiamo che Midnight Fight Express è disponibile per PC e console Xbox. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.