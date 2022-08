Crash Bandicoot: in sviluppo un action brawler multiplayer, secondo Jez Corden

Activision Blizzard potrebbe avere in cantiere un nuovo gioco di Crash Bandicoot, definito come un "action platformer brawler multiplayer", stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Jez Corden.

Durante l'ultimo episodio di podcast The Xbox Two, il giornalista di Windows Central ha dichiarato che uno degli studi di Activision Blizzard sta lavorando a un gioco con nome in codice "Project Lava" che vedrà come protagonisti Crash Bandicoot e compagni.

Corden afferma di aver visto un video gameplay del gioco circa sei mesi fa e che non conosce lo stato attuale del progetto, descrivendolo come un "action multiplayer platform brawler 3D". Lo ha paragonato a Plants vs Zombies: Garden Warfare e Bleeding Edge, il brawler multiplayer di Ninja Theory, con un focus maggiore sul completamento di obiettivi e l'utilizzo di abilità speciali.

Corden ha aggiunto che lo studio di Project Lava è stato apparentemente ricollocato da Activision per supportare i lavori su Call of Duty, che aveva bisogno di tutte le risorse possibili per rispettare le scadenze. Tuttavia a suo avviso è probabile che lo sviluppo del gioco sia tornato a pieno regime e che la compagnia potrebbe svelarlo nel prossimo futuro.

Giusto pochi giorni fa, Toys for Bob, lo studio che ha lavorato a Crash Bandicoot 4 e Spyro, ha praticamente confermato che a breve annuncerà un nuovo gioco. Si tratta proprio di Project Lava? Staremo a vedere.