R-Type Final 2: il DLC Set 7 è un tributo a due classici di Irem

Granzella ha pubblicato il DLC Set 7 per R-Type Final 2 che è un grosso tributo a due classici di Irem, etichetta nota all'epoca in cui le sale giochi erano i posti più sognati dai videogiocatori: Mr. Heli e In The Hunt. Vediamo il trailer:

Più precisamente, il DLC, che è parte dello Stage Pass Volume 3, include due livelli ispirati a quelli dei due vecchi sparatutto classici. Il primo, da Mr. Heli, si chiama Stage Z1.0 - On a Shining Green Planet ed è caratterizzato da un paletta dei colori molto accesa, nonché da scenari verdeggianti e rilassanti... a parte quando si va nel sottosuolo, dove tutto diventa più cupo. Il secondo, lo Stage Z2.0 Deep Sea Ruins, viene da In The Hunt e ci vede alle prese con una gigantesca creatura degli abissi.

Come accennato, il DLC Set 7 può essere acquistato singolarmente, per 6,99€, oppure come parte dello Stage Pass Volume 3, che include anche il DLC Set 8 e il DLC Set 9 (in uscita nei prossimi mesi).

Il lancio del DLC coincide anche con quello dell'aggiornamento di R-Type Final 2 alla versione 2.5, che aggiunge tra le altre cose altri due stage, 5.1 e R1.0, tre nuove astronavi giocabili, più una esclusiva per i backer della campagna Kickstarter, più opzioni di configurazione della difficoltà e altri contenuti ancora. Insomma, questo sparatutto classico sta diventando sempre più grande.