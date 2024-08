Minecraft e Among Us dominano la classifica del Nintendo eShop

Nella classifica generale troviamo in seconda posizione Nintendo Switch Sports , forse per via di una qualche promozione, mentre il già citato Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate è sceso al sesto posto.

La classifica del Nintendo eShop è dominata da Minecraft e Among Us : i due giochi si confermano dei blockbuster davvero difficili da superare, e il pur ottimo debutto di Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate non è durato molto.

La classifica digitale

Passando invece alla classifica dei giochi disponibili solo in formato digitale, come detto in prima posizione c'è Among Us, seguito da Stardew Valley e da Splintered Fate, mentre a completare la top 5 troviamo The Last Campfire e Ultimate Chicken Horse.

Among Us Stardew Valley Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate The Last Campfire Ultimate Chicken Horse Little Kitty, Big City A Little to the Left Hollow Knight SNK Vs. Capcom: SVC Chaos siMarket Supermarket Simulator

Da notare, fra le new entry della settimana, il picchiaduro a incontri SNK Vs. Capcom: SVC Chaos, tornato su PC, PS4 e Nintendo Switch con il rollback netcode e dunque un focus sulle modalità multiplayer online.