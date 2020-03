MIUI 12 in arrivo? Caratteristiche e data di lancio in un leak

MIUI 12 sembra ormai in dirittura d'arrivo, tanto che un leak delle ultime ore avrebbe svelato le caratteristiche della nuova interfaccia utente targata Xiaomi e anche una possibile data di lancio. Vediamo tutte le informazioni utili da tenere a mente.

MIUI 12 sarà la prossima interfaccia utente di Xiaomi, personalizzata ma basata ovviamente sul sistema operativo android; cosa non possibile per Huawei, dopo il ban degli Stati Uniti. Secondo un leak riportato da alcuni utenti Xiaomi, il sito web ufficiale sta già mostrando i primi segni dell'arrivo di MIUI 12. Per esempio, se si usa la barra di ricerca per ottenere informazioni sulla beta di MIUI 11, il sito risponde "Non trovato, partecipare a quella di MIUI 12 potrebbe essere un'ottima scelta". Ricordiamo che altre indiscrezioni avrebbero già fissato la data di lancio di MIUI 12 per i primi gironi del mese di aprile 2020: mancherebbe dunque pochissimo.

Ma quali saranno le principali caratteristiche di MIUI 12? Xiaomi starebbe preparando quanto di seguito riportato in un pratico elenco.

Dark Mode di sistema

Supporto della Modalità Scura per tutte le applicazioni del dispositivo

Nuova grafica per l'interfaccia utente

Versione più recente del sistema operativo android (Android 11)

Compatibilità per le applicazioni su display 16:9