Coronavirus, Plague Inc. si aggiorna con una modalità che consente di salvare il mondo dalla pandemia

La pandemia da coronavirus ha spinto gli sviluppatori a modificare Plague Inc., con il gioco che si aggiornerà con una nuova modalità che consentirà di salvare il mondo dalla pandemia, invece di distruggerlo come solitamente richiede di fare il gioco nella modalità standard, una mossa che dimostra una certa sensibilità da parte degli sviluppatori vista l'attuale situazione.

Plague Inc. è noto per essere un gioco decisamente cinico, mettendoci nei panni di un virus intenzionato a distruggere l'umanità in tutto il mondo, ma vista la situazione attuale gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una speranza anche all'interno della visione oscura del gioco in questione.

Ndemic Creations sta dunque lavorando allo sviluppo della modalità inversa a quella standard, che vedrà i giocatori prendere le parti dei vari governi mondiali che devono reagire alla diffusione della pandemia. Si tratterà dunque di "gestire l'emergenza medica e rafforzare i sistemi sanitari", oltre a scegliere varie procedure speciali come le quarantene e i distanziamenti sociali fino ai lockdown totali.

"Stiamo sviluppando questa modalità di gioco con l'aiuto di esperti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Global Outbreak Alert and Response Network e altri", ha spiegato Ndemic, "il nuovo aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori durante la pandemia e condivideremo ulteriori informazioni presto, al riguardo".

Vista la notorietà raggiunta dal gioco, anche l'OMS si è mossa per fornire feedback agli sviluppatori e consigliare l'introduzione di una modalità che potesse dare speranza e illustrare anche in maniera realistica le mosse da intraprendere per bloccare la pandemia da coronavirus. La nuova modalità è stata dunque messa in sviluppo proprio nel periodo in cui il team ha effettuato una donazione di 250.000 dollari all'OMS e alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Plague Inc. È stato recentemente rimosso dall'App Store in Cina nel periodo di maggiore crisi in tale area, subito dopo aver raggiunto un successo travolgente come app iOS più acquistata in Cina, Italia e USA proprio nel momento di diffusione dell'epidemia.