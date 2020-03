Pokémon GO: 100 PokéBall in regalo contro il Coronavirus, per giocare da casa

Continuano i cambiamenti da parte degli sviluppatori di Niantic Labs, per rendere l'esperienza di Pokémon GO fruibile il più possibile da casa: triste necessità, ma pur sempre necessità, in tempo di Coronavirus. Vediamo tutte le novità introdotte dagli sviluppatori nelle ultime ore.

Vi avevamo già avvisati che adesso è più facile giocare da casa su Pokémon GO: a questa considerazione si aggiungono le 100 PokéBall gratis, ora in distribuzione dagli sviluppatori di Niantic Labs. Per l'esattezza non sono propriamente gratuite, ma vengono proposte al prezzo simbolico di 1 sola PokéMoneta all'interno del negozio di gioco: 100 PokéBall sono l'ideale per catturare i Pokémon selvatici, ora che i giocatori non possono uscire per strada e raggiungere il PokéStop o la Palestra più vicina. Tutte iniziative per giocare da casa, insomma.

Una nuova funzione è stata inoltre introdotta nell'app di Pokémon GO: si chiama Oggi, e mostra in tempo reale tutti i bonus attivi all'interno del titolo. Per esempio, in occasione dei Pokémon GO Community Day (anche se il Community Day di marzo 2020 è stato rimandato in tutto il mondo) mostrerà i vantaggi attivi come doppia polvere di stelle alla cattura o distanza ridotta per la schiusa delle uova.

Trainers, we've made changes to @PokemonGoApp until further notice, including adjusting gifts and adding Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week), see the full list of changes here:https://t.co/Mz626yqg4t — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2020