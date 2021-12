Monitor Acer da 28 pollici 4K: offerta Amazon per uno schermo speaker e cavo HDMI incluso

Con l'inizio di dicembre 2021 arrivano nuovi sconti su Amazon. Ora possiamo trovare in offerta un monitor PC da 28 pollici con speaker integrati e cavo HDMI incluso nel prezzo. Lo sconto è del 35% ovvero di 129€. Il prezzo precedente per questo prodotto era 373.99€. Negli ultimi mesi il prezzo è calato solo di pochi euro alla volta. Quello odierno è il primo sconto dell'intero anno. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo schermo non è pensato per il gaming. Si tratta di un monitor IPS per uso da ufficio. Propone uno schermo Ultra HD (4K - 3840 x 2160p) con HDR10. Le dimensioni sono 26.9 x 63.7 x 43.7 cm. Il tempo di risposta è di 4 millisecondi. L'uscita HDMI è 2.0. Dispone di tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer, oltre alla tecnologia AMD FreeSync. Ha speaker integrati. L'acquisto include anche un cavo HDMI.

Monitor 4K 28 pollici marcato Acer

