Il monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM da 27 pollici e 240Hz è in forte sconto per il Black Friday di Amazon

Proseguono le promozioni del Black Friday 2024 di Amazon Italia così come le nostre segnalazioni sulle offerte più accattivanti in ambito videoludico e della tecnologia. Ad esempio, al momento è possibile acquistare il monitor da 27 pollici ASUS ROG Switft OLED PG27AQDM a meno di 700 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti.

Le caratteristiche del monitor ASUS ROG Swift

L'ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è un monitor di fascia alta pensato per offrire una qualità dell'immagine eccezionale senza sacrificare nulla in ambito gaming. Monta un pannello OLED da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440p con frequenza di aggiornamento di 240Hz e temo di risposta di 0,03, tutte caratteristiche ideali per i giochi competitivi o ad alto tasso d'azione.

Le dimensioni del monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Raggiunge un picco di luminosità di 1000nits e un rappoto di contrato 1.500.000:1 che garantisce neri profondi e colori vividi. Include un dissipatore di calore personalizzato e un'ottimizzazione intelligente della tensione per prevenire il burn-in del pannello OLED. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM.