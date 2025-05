Il monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 a 240 Hz è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le caratteristiche del Samsung Monitor Gaming Odyssey G4

Il monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 è uno schermo piatto da 27 pollici con risoluzione massima pari a 1920 x 1080 (Full HD) di tipo IPS, con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Il tempo di risposta (GtG) è di 1 ms. Supporta sia Freesync Premium che G-Sync.

Le dimensioni del monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey G4

Potete inoltre impostare lo schermo per una visualizzazione Ultra Wide in 21:9 (appaiono delle fasce nere sopra e sotto). Dispone poi della funzione Autosource Switch+ che fa sì che lo schermo rilevi in automatico il segnale sorgente dei dispositivi collegati e imposti lo schermo in automatico senza cerca l'ingresso giusto.