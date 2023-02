Moon Studios: il nuovo action RPG del team di Ori è il loro Zelda

Se Ori veniva considerato il Super Mario di Moon Studios, il nuovo action RPG attualmente in sviluppo presso lo studio sarà il loro The Legend of Zelda: sono queste le parole pronunciate dal creative director Thomas Mahler per dare un'idea delle ambizioni di questo progetto.

Sappiamo dal 2020 che Moon Studios sta sviluppando un action RPG con Private Division, e Mahler ha pensato fosse arrivato il momento di rivelare qualche dettaglio in più su questo gioco, non ancora annunciato ufficialmente ma decisamente vivo e concreto.

"Se Ori era il nostro Mario, questo è il nostro Zelda: è ciò che ho pensato quando ho cominciato a realizzare il prototipo del nostro ultimo progetto, nel 2015", ha scritto il creative director. "Dopodiché siamo stati impegnati nello sviluppo di Ori and the Will of the Wisps."

Una "distrazione" che non ha intaccato le qualità e le ambizioni del nuovo gioco dello studio austriaco, anzi: "Quella situazione ci ha consentito di tenere in caldo il nostro titolo ancora un po' e di riuscire così a trasformarlo in un action RPG in piena regola."

Inevitabilmente interrogato dai propri follower, Mahler ha concesso qualche informazione in più, nei limiti del possibile: questo misterioso action RPG vanterà uno stile grafico vicino a quello di Ori, visto che si tratta di un tratto distintivo di Moon Studios.

Ha spiegato inoltre che tutti i nuovi progetti partono da un prototipo del gameplay, che è l'aspetto più importante, e che il gioco in questione uscirà su tutte le piattaforme, dunque non sarà un'esclusiva Xbox come avvenuto con Ori, sebbene poi il gioco sia potuto approdare anche su Nintendo Switch.