Mortal Kombat 1 verrà supportato per anni, dice Ed Boon, mentre arriva il trailer della Stagione 7

Arriva la Stagione 7 per la modalità Invasioni

A proposito di aggiornamenti, la modalità Invasioni di Mortal Kombat 1 ha visto il lancio della Stagione 7, presentata con il trailer che potete vedere qui sotto, che avrà stavolta come protagonista il malefico Shang Tsung.

Intitolata non a caso "Season of the Soul Eater", la nuova stagione andrà avanti fino al 24 settembre e consentirà di affrontare nemici inediti appunto nell'ambito della modalità Invasioni, ottenendo nuove ed entusiasmanti ricompense.

Come certamente saprete, la modalità Invasioni di Mortal Kombat 1 si presenta come una sorta di gioco di ruolo da tavolo che racchiude in sé elementi visti in precedenza nella Kripta, nelle Torri del Tempo e nella modalità Konquista.

Una funzionalità in grado di aggiungere corpo e sostanza all'esperienza, e che ha senz'altro contribuito a far sì che Mortal Kombat 1 potesse vendere oltre tre milioni di copie al lancio.