Motorola Razr 50 Ultra, lo smartphone pieghevole vola al minimo storico

Nel corso degli ultimi anni gli smartphone pieghevoli hanno preso sempre più piede, garantendo un'ottima portabilità con un grande risparmio in termini di spazio. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporvi Motorola Razr 50 Ultra in offerta al minimo storico con un ottimo 17% di sconto , consentendovi di risparmiare ben 200 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Motorola Razr 50 Ultra è disponibile su Amazon a soli 999 euro , contro i 1199 euro del prezzo consigliato da Motorola. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita a casa vostra.

Le caratteristiche salienti di Motorola Razr 50 Ultra

Partiamo prima di tutto dallo splendido display interno pOLED da 6,9 pollici di diagonale, che garantisce un'eccezionale visione per ogni contenuto multimediale, potendo così guardare senza problemi film o serie TV anche in mobilità. All'esterno troviamo poi un display pOLED da 4 pollici di diagonale, utile per rimanere al corrente delle ultime notifiche senza necessariamente aprire lo smartphone.

Motorola Razr 50 Ultra

Ottimo anche il comparto fotocamere grazie al sensore da 50 megapixel, in grado di restituire degli scatti di alta qualità in ogni condizione. Il vero e proprio cuore pulsante di Motorola Razr 50 Ultra risiede nel processore Snapdragon 8s Gen3, in grado di assicurare alte prestazioni.