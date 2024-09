Il cosplay di Sona da League of Legends firmato nymphahri in versione arcade è coloratissimo

nymphahri ha finalmente portato a termine il cosplay di Sona da League of Legends nella versione arcade: un lavoro che ha richiesto alla modella italiana ben quattro anni, ma il risultato finale è eccellente e coloratissimo.

"Mi ci sono voluti quattro anni per realizzare questo cosplay, ma finalmente ecco a voi Sona!", ha scritto nymphahri nel suo post su Instagram. "Sono così felice! È la mia seconda campionessa preferita dopo Ahri!"

"Volevo creare questo cosplay da zero ed è per questo che c'è voluto così tanto, un po' per mancanza di tempo e un po' per la difficoltà di trovare tessuti con le giuste sfumature. Ora so cosa sistemare e migliorare, e voglio ringraziare anche crispi.cos per avermi aiutato con alcune parti del costume!"

Come si legge sul sito ufficiale di League of Legends, "Sona è la più grande suonatrice di etwahl di Demacia e si esprime solo attraverso la sua musica. Questa sua grazia l'ha resa beneamata tra i nobili, sebbene altri sospettino che le sue melodie siano in realtà magiche... e la magia è vietata a Demacia."