Lo spot di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom esalta la varietà del gameplay

Dalle nuotate alle scalate, passando per le tante possibilità offerte dal potere di copiare qualsiasi cosa che viene donato a Zelda per questa avventura, la nuova esclusiva Nintendo promette ancora una volta di consegnarci un gameplay assolutamente brillante.

Nel video assistiamo agli scambi di due gemelli alle prese con il gioco, che scoprono man mano nuove attività e nuove divertenti funzionalità : non a caso la pubblicità si intitola "Save Hyrule Your Way", "salva Hyrule a modo tuo".

Nintendo ha pubblicato uno spot televisivo di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom che esalta la varietà del gameplay dell'avventura con protagonista Zelda, in arrivo su Nintendo Switch il 26 settembre.

Una piccola, grande esclusiva

Annunciato lo scorso giugno, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ha subito suscitato l'attenzione dei tantissimi fan della serie Nintendo, sempre pronti a cimentarsi con le variazioni sul tema che negli anni la casa giapponese ha realizzato.

La possibilità di controllare Zelda, le sue abilità inedite, il piacevolissimo stile chibi che caratterizza l'avventura, i colori così sgargianti degli scenari e le tante idee inserite all'interno del gameplay lasciano immaginare che si tratterà di un altro gioiellino.

In attesa dell'uscita nei negozi, fissata come detto al prossimo 26 settembre, che ne dite di dare un'occhiata al nostro ultimo speciale dedicato a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?