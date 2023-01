My Dress-Up Darling, il cosplay di Marin da Shirogane-sama in un simpatico video

Marin, l'affascinante protagonista di My Dress-Up Darling, si è vista dedicare nuovamente un cosplay da Shirogane-sama, che in questo caso ha pensato bene di realizzare un buffo video per presentare la sua creazione.

La modella russa ha scherzato, dicendo di aver creato il cosplay di una cosplayer, e in effetti il personaggio di Marin nella serie creata da Shin'ichi Fukuda è appunto una ragazza appassionata di cosplay, determinata a realizzare i propri sogni a qualsiasi costo.

Per fortuna sulla sua strada troverà il talentuoso sarto Wakana Gojo, protagonista maschile del manga e dell'anime da esso tratto, che passa dal realizzare vestiti da bambola nel doposcuola a vestire Marin con costumi di straordinaria fattura.

