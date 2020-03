My Friend Pedro in uscita su PS4, data e trailer per il folle shooter in 2,5D

My Friend Pedro ha una data di uscita anche su PS4: il gioco sarà disponibile in formato digitale a partire dal 2 aprile, come conferma lo spettacolare trailer che trovate qui sopra.

La versione PlayStation 4 di My Friend Pedro si preannuncia la migliore finora, grazie all'inclusione dell'aggiornamento Code Yellow, che introduce tutta una serie di feature e opzioni extra per il gioco.

"My Friend Pedro è un balletto violento a ritmo di proiettile che parla di amicizia, immaginazione e dello sforzo immane di un uomo di obliterare chiunque si trovi sul suo cammino, per ordine di una banana senziente", recita il post su PlayStation Blog.

"L'uso strategico della doppia mira, dello slow-motion e della possibilità di sfondare le finestre dà vita a una catena di sequenze d'azione sensazionali in una battaglia esplosiva contro la malavita."