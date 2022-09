Naruto: il cosplay di Konan in costume da bagno di psycoromi saluta l'estate

L'estate sta finendo e un anno se ne va, così la cosplayer psycoromi ha deciso di salutarla con un cosplay in costume da bagno di Konan, uno dei personaggi della serie Naruto. Per l'occasione è andata anche in spiaggia, tanto per farci venire ancora più nostalgia del periodo vacanziero appena trascorso.

Come potete vedere, Konan è stata ripresa nella pettinatura e in alcuni dettagli, ma l'interpretazione generale del personaggio è sicuramente molto libera, e anche decisamente autonoma.

Nella serie, Konan fa parte dell'Organizzazione Alba di cui, fino all'arrivo di Karin, era l'unica donna. Come visibile anche nel cosplay, Konan ha i capelli di colore blu ornati da un fermaglio a fiore. Ha anche un piccolo piercing sotto le labbra.

La sua storia è davvero drammatica: orfana del Villaggio della Pioggia, viene addestrata dal Ninja Leggendario insieme ad altri due orfani: Nagato e Yahiko. La sua tecnica si basa sulla grande passione, gli origami, che gli consente di dividersi in tanti piccoli foglietti di carta.