Xbox Game Pass, settembre 2022: i primi giochi del mese per gli abbonati

Ci avviamo verso l'autunno con la prima ondata di giochi Xbox Game Pass di settembre 2022, un aggiornamento che si presenta privo di giochi di richiamo assoluto, ma con la solita sostanziosa offerta per quanto concerne varietà di generi ed esperienze, con un occhio di riguardo anche a titoli che possano funzionare bene per famiglie e bambini, così da aiutarle a superare il trauma dell'inizio della scuola. Si tratta di una mandata di transizione, in vista di uscite di maggiore spessore che sono attese a partire dalla seconda metà del mese, ma non è comunque da trascurare anche questo primo aggiornamento settembrino, che può celare diverse sorprese interessanti. Nel frattempo, sono emerse conferme importanti sul nuovo piano Xbox Game Pass Friends & Family che consente la condivisione dell'abbonamento fino a un massimo di 5 utenti, cosa destinata ad allargare ulteriormente il pubblico e rendere l'offerta ancora più conveniente. Prima di passare alla consueta panoramica sui giochi della prima ondata di settembre 2022, ricordiamo quelli che lasceranno il catalogo il 15 settembre, oltre ai giochi aggiunti nella seconda metà di agosto 2022.

Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition - Console, PC e Cloud, 6 settembre Il mondo incantato di Disney Dreamlight Valley A metà tra una simulazione di vita e un sandbox classico, ma incentrato comunque su una certa base narrativa assicurata dalla modalità storia, Disney Dreamlight Valley sta riscuotendo un certo successo già in questi primi giorni di lancio. Come dicevamo in apertura dell'articolo, è uno di quei titoli che può piazzarsi bene nell'offerta dei giochi dedicati alle famiglie o agli utenti più piccoli, ma non solo: d'altra parte, il fascino dei grandi classici Disney è universale e il pubblico a cui si rivolge questo titolo è dunque variegato e composito. Nel gioco possiamo prendere parte a varie quest all'interno di mondi incantati, costruire parti della propria dimora e dei dintorni e personalizzare il proprio avatar all'interno di quello che è una sorta di grande Disneyland interattivo e ancora più magico. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Disney Dreamlight Valley.

Opus Magnum - PC, 6 settembre Opus Magnum, la particolare interfaccia del puzzle Continua, per la gioia degli appassionati di puzzle, la collaborazione tra Zachtronics e Xbox Game Pass, che ha portato in passato già gli ottimi Shenzen I/O, Exapunks e Last Call BBS nei mesi scorsi. Questa volta è il turno di Opus Magnum, che testimonia ancora una volta la grande creatività del team e la sua capacità d'inventare nuove strutture puzzle e caratterizzarle in maniera alquanto unica. Anche in questo caso si tratta di applicare il puzzle alla creatività, incaricando il giocatore della costruzione di macchine in grado di elaborare formule chimiche e produrre pozioni, veleni e sostanze varie. Tutto si basa sull'applicazione della meccanica e sui segreti dell'alchimia, le cui regole vanno seguite per costruire i complessi meccanismi in grado di produrre le diverse sostanze richieste dal gioco.

Train Sim World 3 - Console e PC, 6 settembre Train Sim World 3 ci porta all'interno di vari tipi di treno Tra le uscite al day one nel catalogo di Xbox Game Pass c'è Train Sim World 3, nuova simulazione di treni da parte degli specialisti di Dovetail Games, che porta avanti la serie con un capitolo ancora più realistico e completo. Gli appassionati di treni troveranno decisamente del pane per i loro denti: Train Sim World 3 è una delle simulazioni più estese e profonde che si possano trovare in questo particolare settore, che ci pone al controllo di diversi scenari tra Europa e USA, con l'intento di far funzionare le ferrovie al meglio e, ovviamente, al contempo anche ammirare questi giganti di metallo correre sulle rotaie. Non si tratta forse di un enorme stacco rispetto al già buono Train Sim World 2, ma si tratta comunque di una delle più avanzate simulazioni di treno che si possano trovare in giro, dunque per gli appassionati il download è praticamente obbligatorio.

Ashes of the Singularity: Escalation - PC, 13 settembre Ashes of the Singularity: Escalation propone battaglie ancora più ampie Prosegue la serie di strategici fantascientifici da parte di Stardock Entertainment e Oxide, con Ashes of the Singularity: Escalation, che amplia ulteriormente l'esperienza di gioco dell'originale con ulteriori caratteristiche. La Coalizione Post Umana si ritrova a dover fronteggiare una nuova minaccia costituita dal "Substrato" ma la sostanza non cambia più di tanto: si tratta di comandare giganteschi eserciti e conquistare pianeti su pianeti, stabilendo il controllo assoluto su intere parti dell'universo. Basato ancora sull'engine di gioco Nitrous, Ashes of the Singularity: Escalation propone nuove campagne che consentono di vedere la storia da prospettive diverse, oltre a nuove unità e sistemi di gioco che vanno ad arricchire ulteriormente la struttura strategica tipica dell'originale Ashes of the Singularity.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace - Console, PC e Cloud, 13 settembre DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, uno screenshot A proposito di giochi dedicati ai più piccoli o alle famiglie, la seconda proposta in questa mandata è rappresentata da DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, un action incentrato sui cani super-eroi della DC Comics, impegnati in varie missioni per salvare il mondo da minacce assortite. Krypto e Asso, fedeli compagni di Superman e Batman, devono collaborare per salvare Metropolis dai piani malvagi di Lex Luthor, che ha intenzione di rapire tutti i cani randagi della città per sottoporli a qualche losco disegno. Siamo dunque chiamati a interpretare gli eroi canini in varie missioni che ci portano in volo per Metropolis, cercando di sventare i piani nemici e combattendo contro avversari e boss di notevole portata, all'interno di un'avventura che sembra progettata soprattutto per un pubblico giovane, ma non solo.

You Suck at Parking - Console, PC e Cloud, 14 settembre You Suck at Parking, un'immagine del gioco Tra i debutti assoluti su Xbox Game Pass di questo mese troviamo anche You Suck at Parking, il cui titolo dice praticamente tutto quello che c'è da sapere su questo strano gioco. Come riferiscono gli sviluppatori del team Happy Volcano, questo è l'unico gioco di guida in cui l'obiettivo è fermarsi: all'interno d'intricati livelli pieni di trappole, salti, curve, oggetti contundenti e ostacoli incredibili, ci troviamo a controllare un'auto cercando di farla arrivare incolume al termine del percorso e parcheggiare all'interno dell'area accuratamente delimitata. Missione che diventa sempre più complessa con l'avanzare dei livelli e della follia dei progettisti delle strade, ovviamente: You Suck at Parking è dunque un "simulatore di parcheggio" in costante evoluzione, ma che diventa una sorta d'incrocio tra racing game e puzzle all'insegna della follia.

Despot's Game - Console e PC, 15 settembre Despot's Game, una battaglia del bizzarro esercito Abbiamo visto spesso come il roguelike sia ormai utilizzato come il prezzemolo e anche Despot's Game rientra in questa categoria: in questo caso, la struttura in questione viene applicata a una sorta di strategico che ci richiede di assemblare un esercito dal nulla e lanciarlo in combattimento contro nemici soverchianti, in un'ambientazione distopica e minimalista. La storia è molto semplice: un gruppo di persone si sveglia in uno strano labirinto post-apocalittico: sono nude, senza ricordi e con delle armi a disposizione. Da qui, parte una festa di morte e distruzione assortita, con il gruppo di uomini che progressivamente si evolve e diventa sempre più potente grazie al loot sbloccato con i combattimenti. Diventeranno dunque maghi, cultisti, ninja ed eroi assortiti, compresi anche "lanciatori di pretzel stantii", stando alla descrizione ufficiale. Per chi è alla ricerca di un'esperienza particolare, Despot's Game sembra l'ideale: disponibile al lancio su Game Pass.