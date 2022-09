PS5 è la console più venduta nel Regno Unito nel 2022: superata Nintendo Switch

PS5 ha superato Nintendo Switch e attualmente è la console più venduta nel Regno Unito nel 2022. Il motivo della rimonta è da ricercarsi in un forte aumento delle scorte della console ad agosto 2022, cresciute del 56%. Il dato è stato fornito da Christopher Dring di Games Industry,

L'informazione è interessante per più di un motivo. Il principale è che ci fa ben capire la forza della domanda per PS5. In molti avrebbero voluto acquistarla da tempo, ma non hanno potuto farla perché difficilissima da trovare nei negozi, sia fisici che online.

Una domanda così forte fa anche comprendere come mai Sony non tema l'annunciato aumento di prezzo della console.

Inoltre è facile dedurre che PS5 fino a oggi non ha ancora avuto modo di esprimere tutta la sua forza in termini di penetrazione sul mercato, per via dei noti problemi di questi ultimi anni, in particolare la crisi dei semiconduttori. Chissà in una situazione normale quante console in più avrebbe potuto vendere Sony.