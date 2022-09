Sony è stata la cliente migliore di Activision Blizzard nel 2020, con Microsoft solo quarta

Nel 2020, la migliore cliente di Activision Blizzard è stata Sony, come riportato dall'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX. Sony ha infatti contribuito al 17% delle vendite della compagnia, per ricavi di circa 1,37 miliardi di dollari.

Microsoft, che sta provando ad acquisire la casa di Call of Duty, ha raggiunto solo la quarta posizione, rimanendo dietro ad Apple (15%) e Google (14%), contribuendo con l'11% delle vendite e circa 890 milioni di dollari di ricavi.

Nel 2021 però, le quote di Sony sono scese al 15%, con Apple (17%) e Google (17%) che hanno operato il sorpasso. Microsoft di suo ha fatto ancora peggio, scendendo sotto il 10%.

In compenso, l'anno scorso Sony e Microsoft hanno vinto per la quantità di ricavi non pagati ad Activision Blizzard: rispettivamente il 22% e il 20% del dovuto.

Il fatto che PlayStation sia leader nel settore console dei ricavi di Activision Blizzard non stupisce più di tanto, vista la base installata di PS4 prima e PS5 poi, sicuramente superiore a quella di Xbox One e Xbox Series X e S. Volendo queste cifre fanno anche capire come mai Sony sia tanto interessata al futuro della serie Call of Duty, tanto da portare un attacco diretto a Microsoft.