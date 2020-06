Need for Speed Heat diventa cross-play tra PC, PlayStation 4 e Xbox One

Need for Speed Heat sarà il primo gioco di Electronic Arts a diventare cross-play tra PC, PlayStation 4 e Xbox One. A partire da domani, i giocatori di Need for Speed Heat potranno sfidarsi a Palm City indifferentemente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo aver installato l'aggiornamento, infatti, sarà possibile iniziare a sfidare i propri amici, non importa che piattaforma possiedono. Basterà consentire il cross-play e cercare i propri amici nella lista aggiornata. Sempre che anche loro abbiano optato per questa opzione.

In più, Criterion Games ed EA hanno recentemente compiuto un altro passo importante per collegare i giochi e i giocatori su più piattaforme, con la pubblicazione di Need for Speed Heat su Steam, insieme ai titoli del 2016 Need for Speed e Need for Speed Rivals.

Tutti i dettagli dell'operazione sono disponibile sul post sul blog a questo indirizzo.

Questo sarà l'aggiornamento finale di Need for Speed Heat, mentre il team di Criterion ha già iniziato a scaldare i motori per sviluppare il prossimo titolo di Need for Speed che sarà annunciato all'EA PLAY Live.